Сбербанк полностью перейдет на бесконтактные технологии оплаты к 2020 году

Сбербанк России планирует полностью перейти на бесконтактные технологии платежей к 2020 г., сообщил предправления Сбербанка Герман Греф журналистам.

«Бесконтактные устройства - все у нас по плану, пока к 2020 г. должны быть завершены, то есть у нас не останется ни одного контактного устройства, в ближайшие четыре года эта работа будет полностью завершена», - сказал он.

По словам Грефа, в России должна быть решена проблема с единым id-идентификатором каждого жителя.

«Тогда не нужен будет ни пластик, ни контакты - ничего. Тогда можно будет идентифицироваться. Сейчас мы много работаем над этим с нашими партнерами, MasterCard - идентификация по голосу, идентификация по изображению», - отметил он, напомнив, что у Сбербанка уже есть проект по идентификации по отпечаткам пальцев.