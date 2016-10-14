Brent торгуется на уровне $52,18 за баррель

К 9.50 мск пятницы декабрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $52,18 за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке - у $50,77 за баррель. В четверг котировки снижались на данных о росте запасов топлива на рынке США, в пятницу Brent стабилизировалась, а цены на WTI начали расти, отмечает «Интерфакс». Цены поддерживает перспектива заключения соглашения между странами ОПЕК о снижении добычи, несмотря на сомнения многих участников рынка в эффективности этой сделки.

Согласно данным минэнерго США запасы нефти в стране за прошедшую неделю выросли на 4,85 млн баррелей до 473,958 млн баррелей. Опрошенные газетой The Wall Street Journal аналитики в среднем прогнозировали увеличение запасов на 900 000 баррелей. Добыча на прошлой неделе снизилась незначительно - до 8,45 млн баррелей в сутки (б/с) с 8,467 млн б/с неделей ранее.