ЦБ может ввести биометрию в систему идентификации клиентов

Банк России в перспективе планирует дополнить Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) биометрией - информацией об отпечатках пальцев клиентов. Как передает ТАСС, это на форуме Finopolis-2016 сообщила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Сейчас в перечне сведений базы содержится информация и реквизиты паспортных данных гражданина, СНИЛС, ИНН, номер телефона, фото. По словам Скоробогатовой, база будет расширена, чтобы была возможность в случае необходимости «при удаленной идентификации, при проведении операций пользоваться максимальным количеством информации».

При удаленной идентификации, если гражданин уходит в другой банк, не в тот, где он открывал счет, то в этом случае клиент должен подтвердить себя через ЕСИА, напомнила зампред ЦБ. После этого банк сможет осуществлять операции. «При этом, безусловно, мы считаем, что, если банку нужно дополнительно провести проверку, банк имеет право это сделать», - добавила она.

По словам Скоробогатовой, сначала планируется запустить пилотный проект. «Потому что наша идея, что это нужно попробовать вначале как пилот на достаточно ограниченном количестве операций банков. И если мы поймем уже в деталях, что действительно это хорошо работает и ни у кого нет вопросов, дальше уже можем масштабировать это на больший круг операций и на большее количество участников», - сказала Скоробогатова. Первичную идентификацию гражданина необходимо оставить очной, то есть клиент должен это делать в офисе банка, считает зампред ЦБ.

Удаленная идентификация физлиц в банках может заработать в 2017 г., сказала также Скоробогатова, ссылаясь на планы ЦБ, Минкомсвязи и Росфинмониторинга. «В перечень для пилота в данный момент мы планируем включить операции по открытию счета физическому лицу и по переводам физического лица. Если пилотный проект с этими видами операций пройдет корректно, то дальше мы будем расширять его и на другие операции», - сообщила она. В рамках пилотного проекта будут установлены лимиты на операции при удаленной идентификации. Детали проекта будут прорабатываться в ближайшие два-три месяца, добавила зампред ЦБ.

Кроме того, по словам Скоробогатовой, будет определено количество банков, допущенных к проекту удаленной идентификации. «Я думаю, что это будет небольшое количество банков для того, чтобы протестировать эту технологию», - отметила она.

«Клиенту это [удаленная идентификация] даст повышение доступности, то есть это даст возможность проводить операции в разных банках, даже если у вас счет открыт в одном банке. И если у вас есть гаджет, вы можете находиться в другой стране, в другом городе, но можете удаленно обратиться в другой банк и провести операцию», - сказала Скоробогатова.