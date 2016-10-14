ЦБ обнаружил около 120 финансовых пирамид в России с начала года

Банк России с начала года выявил на российском рынке порядка 120 финансовых пирамид. Об этом сообщил журналистам в рамках форума Finopolis-2016 начальник главного управления противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке ЦБ Валерий Лях.

«За III квартал мы выявили порядка 30 финансовых пирамид, с начала года - порядка 120», - сказал он.

Лях уточнил, что ущерб от финансовых пирамид оценивается в 40 000-80 000 руб. на человека.

Он также рассказал, что ЦБ разрабатывает так называемую карту финансовых рисков, на которой будет отображаться появление финансовых пирамид и прогноз вероятности распространения недобросовестных схем в российских регионах.

«Они (финансовые пирамиды) возникают локально и так же локально перебрасываются. Наша задача - снизить потенциальные риски того, что эти пирамиды будут распространяться на остальные регионы, локализовать угрозу», - пояснил начальник управления ЦБ.

По его словам, миграция финансовых пирамид происходит, когда правоохранительным органам не удается вовремя выявить их организаторов. «Они (организаторы) собрали деньги - и переехали в другой регион. Это копирование схемы. Со 150 человек деньги собрал и уехал», - резюмировал Лях.