Минфин допустил возможность разморозки пенсионных накоплений

В случае если бюджетная ситуация изменится, накопительная часть пенсий может быть разморожена. Такое заявление в пятницу, 14 октября, сделал заместитель министра финансов Алексей Моисеев в рамках заседания комитета РСПП по развитию пенсионных систем и социальному страхованию по вопросу «О реформировании обязательного пенсионного страхования в России и предложениях Минфина и Банка России по концепции индивидуального накопительного капитала (ИПК)».

«Сейчас плана разморозить накопительную часть пенсионных накоплений нет: есть план бюджета на три года, в который внесена заморозка», - сказал Моисеев. «Однако в случае, если бюджетная ситуация изменится, когда появится такая возможность, можно рассмотреть частичную разморозку - например, если нефть будет стоить $80 за баррель», - отметил он.

Также заместитель министра уточнил, что при улучшении ситуации с бюджетом в рамках новой системы часть тарифа (4% - распределительная часть, 2% - накопительная, привел пример Моисеев) может направляться через систему государственных сборов в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).