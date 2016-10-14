Минфин против создания Центрального администратора пенсионных взносов

Минфин считает идею создания Центрального администратора пенсионных взносов дорогостоящей. Как передает ТАСС, это заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании комитета РСПП по развитию пенсионных систем и социальному страхованию. «Мы понимаем, что центральный администратор будет дорогая штука, мы хотим избежать создания центрального администратора. Мы понимаем, что это в значительной степени будет дублировать функции НПФ», - сказал он.

По словам чиновника, при создании дополнительного органа для управления накоплениями могут возникнуть двойные издержки. При этом должен быть и орган для разрешения споров между гражданином, работодателем и пенсионным фондом, если такие возникают. «Если гражданин сказал, что не возражает переводить, а работодатель не перевел и пенсионный фонд не учел, кто будет знать, что гражданин эти деньги перевел? Вот здесь и возникает самый простой ответ - а давайте сделаем центрального администратора, который будет знать и который является незаинтересованной стороной. Но он стоит денег, и этот вопрос пока остается дискуссионным», - сказал Моисеев.

Также замминистра сказал, что расширение рынка негосударственного пенсионного обеспечения не предусмотрено в рамках новой накопительной пенсионной системы.