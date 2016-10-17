ЦБ Чехии ограничил кредитование филиалу Сбербанка

Центральный банк Чехии ввел некоторые ограничения для местного подразделения российского Сбербанка на выдачу кредитов на недвижимость, сообщило агентство Reuters. «Это не общий запрет, а определенное ограничение для новых проектов, которые не были и не являются ключевым сегментом для Сбербанка в этой отрасли финансирования», - сказала представитель Сбербанка Хана Драпалова.

Чешские СМИ сообщили, что ЦБ страны запретил Сбербанку, одному из мелких кредиторов на чешском рынке, в целом выдавать подобные кредиты, но Сбербанк это опроверг. Сбербанк отказался дать комментарий относительно объема затронутых кредитов. Центральный банк Чехии подтвердил принятие мер.

Сбербанк отчитался о наличии активов на сумму 74 миллиарда крон ($3,07 млрд) по состоянию на 30 июня, тогда как его норматив достаточности капитала 1 уровня составлял 16,03%.