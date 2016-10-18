В Visa меняется исполнительный директор

Visa Inc готовится к уходу исполнительного директора Чарльза Шарфа, сообщает Reuters. С 1 декабря его место займет экс-глава American Express, а сейчас - президент Intersection Альфред Келли-младший. Он присоединится к Visa 31 октября, передает Прайм со ссылкой на сообщение компании.

«Я люблю работать и руководить этой большой глобальной компанией, и мне грустно, что я должен уйти в отставку, но работать в компании в Сан-Франциско просто невозможно», - приводятся в сообщении слова Шарфа.