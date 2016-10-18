Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Сбербанк России с 18 октября снижает ставки по основным ипотечным продуктам на 0,5 процентного пункта (п.п.), следует из пресс-релиза банка.

По кредитам на приобретение готового жилья и приобретение строящегося жилья новый диапазон ставок - 12-13,5% годовых в рублях. Для ссуд по программе «Ипотека с государственной поддержкой» ставка снижена до 11,4% годовых с прежних 11,9%.

Одновременно Сбербанк запускает специальные предложения с дополнительным снижением ставок. Срок подачи заявок по предложениям - с 18 октября по 31 декабря 2016 г.

В рамках спецпредложения «Приобретение готового жилья» ставки составляют 11,5-13% годовых. Для заявок по ипотеке с господдержкой предусмотрена специальная ставка в 10,9% годовых, которую смогут предложить ключевые партнеры Сбербанка. Без участия партнеров ставка равна 11,4%.

Молодые семьи смогут подать заявки на получение ссуды по ставкам от 10,75% до 12,5% в регионах со специальными условиями и от 11,25% до 13% в других регионах.