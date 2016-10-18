Сбербанк в 2017 году сократит примерно 10% банкоматов

Сбербанк в 2017 г. намерен уменьшить количество банкоматов на 7000-8000 из существующих порядка 80 000, сообщил зампредправления крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов.

«Сегодня порядка 10 000 банкоматов уже сокращено, и мы планируем программу сокращения этой сети провести очень выборочно, очень грамотно в 2017 г. - примерно на 7000-8000 банкоматов, чтобы не нарушить обеспечение деньгами населения страны», - сказал он.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф также сообщил, что банк не собирается дальше расширять свою банкоматную сеть и намерен даже ее сокращать по мере снижения доли наличных в денежном обороте России.