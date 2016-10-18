В России самой подделываемой остается пятитысячная купюра

В банковской системе России выявлено 14 932 поддельных денежных знака в III квартале этого года, следует из данных ЦБ. Это на 1500 меньше, чем во II квартале. Самой подделываемой, как и раньше, оказалась пятитысячная купюра – 8514 банкнот, а подделок номиналом 1000 руб. – 5345 штук.

Кроме того, выявлено 429 поддельных купюр номиналом 500 руб., а также всего одна поддельная десятирублевая монета и 31 поддельная пятирублевая монета.

Наибольшее число подделок зафиксировано в Центральном федеральном округе (8079 шт.), значительно меньше - в Северо-Западном (1717 купюр) и примерно столько же (1640) – в Южном.

«Что касается обнаруженных подделок иностранной валюты, то их в III квартале было зафиксировано 1191, причем пик выявлений пришелся на август – 728 штук», - говорится в сообщении ЦБ. Традиционно лидирует доллар США – 1147 поддельных банкнот. На втором месте евро - всего 29 выявленных подделок, а замыкает список китайский юань – 15 выявленных поддельных банкнот.