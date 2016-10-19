Brent торгуется на уровне $52,13 за баррель

К 8.29 мск среды декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались на уровне $52,13 за баррель. К этому же времени цена ноябрьских фьючерсов на WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) была на уровне $50,76 за баррель. В среду нефть дорожает почти на 1% после выхода данных о снижении запасов сырья на рынке США, а также на оптимистических комментариях ОПЕК о перспективах заключения соглашения об ограничении добычи, сообщает «Интерфакс».

American Petroleum Institute сообщил, что запасы нефти сократились в США на 3,8 млн баррелей за предыдущую неделю. Официальные данные Минэнерго об уровне резервов будут опубликованы в среду вечером, и участники рынка ожидают роста показателя.

Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо выразил оптимизм по поводу перспектив заключения соглашения между добывающими странами и уверенность, что Россия «направит на встречу 29 октября представителей высокого уровня».

Также в среду были опубликованы данные о росте экономики Китая. Рост ВВП КНР совпал с ожиданиями и составил 6,7% в III квартале. Это также стало позитивным фактором для рынка нефти. В сентябре Китай увеличил переработку нефти на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а добыча нефти упала почти на 10%.

Аналитики считают, что если не будет явных негативных сигналов, цены будут колебаться в районе текущего уровня вплоть до конца ноября, когда состоится конференция ОПЕК.