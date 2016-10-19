Россия вновь уменьшила вложения в госдолг США

Россия уменьшила вложения в государственные облигации США в августе 2016 г. на $700 млн до $87,5 млрд, сообщается на сайте Минфина.

Российская сторона уже второй месяц подряд сокращает вложения в госдолг США: в июле они уменьшились на $2,7 млрд до $88,2 млрд.

В мае, июне Россия наоборот увеличивала инвестиции в американские гособлигации (в общей сложности на $8,4 млрд).

В настоящее время Россия занимает 17 место в списке крупнейших кредиторов США. На первом месте по-прежнему Китай (около$1,19 трлн). На втором месте – Япония (около $1,14 трлн), на третьем – Ирландия ($266,4 млрд).