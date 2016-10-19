В санируемом Инвестторгбанке началась выемка документов

В офисе санируемого Инвестторгбанка (ИТБ) проводится выемка документов в связи с уголовным делом, возбужденным против бывших владельцев банка. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе санирующего ИТБ Транскапиталбанка. Бывших хозяев ИТБ подозревают в незаконном выводе средств.

Следственные действия проводят по адресу ул. Дубининская, д. 45 сотрудники следственного управления УВД по Центральному округу Москвы. «Руководство и сотрудники Транскапиталбанка оказывают максимальное содействие сотрудникам полиции», - сообщил представитель банка-санатора.

ЦБ объявил о санации Инвестторгбанка 21 сентября 2015 г. На первоначальном этапе в качестве инвестора для Инвестторгбанка привлечен дочерний банк Агентства по страхованию вкладов (АСВ) «Российский капитал», на поддержку банка ЦБ выделил средства «для обеспечения бесперебойной работы и восстановления своевременных расчетов с кредиторами». С 26 августа 2015 г. Инвестторгбанк находился под управлением временной администрации АСВ. В первой половине августа банк сообщал о встрече акционеров банка с зампредом ЦБ Василием Поздышевым, обсуждалось «изменение стратегии развития банка согласно программе финансового оздоровления кредитной организации». В банке проходила проверка ЦБ, предписавшая доначислить значительные резервы, знает контрагент банка. О больших резервах к доформированию ранее рассказывали двое знакомых одного из акционеров Инвестторгбанка.

В конце августа 2016 г. председатель правления Транскапиталбанка Ольга Грядовая сообщила «Интерфаксу», что Арбитражный суд Москвы взыскал с бывшего главного акционера Инвестторгбанка Владимира Гудкова 3,3 млрд руб. Сообщалось, что в процессе финансового оздоровления санатор обнаружил в Инвестторгбанке целый ряд нарушений, в том числе сфабрикованную отчетность. Общая сумма недосозданных резервов составила 32 млрд руб. Также были установлены признаки вывода активов из банка путем использования схем с ипотекой и вовлечения киргизского Росинбанка, имевшего тех же акционеров, что и Инвестторгбанк. Средства выводились и иными способами, говорила Грядовая.

На момент введения временной администрации в августе 2015 г. акционерами Инвестторгбанка были председатель совета директоров банка Владимир Гудков, Starr Russia Investments III B.V., JCF FPK I AIV ITB S.`a.r.l., «ИТБ холдинг», Владимир Удальцов, член правления Виталий Глевич и член совета директоров Ярослав Калагурский.