Глава ВЭБа оставил членов правления без бонусов – «Коммерсантъ»

В повестке дня сегодняшнего заседания наблюдательного совета ВЭБа значится вопрос о выплате бонусов членам правления за 2015 г., но глава госкорпорации Сергей Горьков уже принял решение о том, что они выплачиваться не будут, пишет «Коммерсантъ». «Этот вопрос глава госкорпорации может решить без участия набсовета, так что его включение в повестку скорее формальность», – приводит издание слова одного из своих собеседников. В пресс-службе ВЭБа подтвердили информацию об отказе от выплаты бонусов за 2015 г. членам правления и зампредам ВЭБа. В 2015 г. в госкорпорации было девять членов правления и четыре зампреда.

При прежнем руководстве ВЭБа бонусы привязывались к определенным КРI, что гарантировало их стабильное получение. Так, несмотря на убытки в 2014 г. (147,6 млрд руб.), правление госкорпорации получило 88,1 млн руб.