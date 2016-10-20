Набиуллина назначила директора департамента банковского регулирования ЦБ

Департамент банковского регулирования ЦБ с 20 октября возглавил Алексей Лобанов. О соответствующем приказе председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной сообщает пресс-служба регулятора.

Департамент банковского регулирования и департамент банковского надзора курирует заместитель председателя Василий Поздышев, напоминает Reuters. Поздышев руководил департаментом банковского регулирования в 2012–2014 г., но затем стал заместителем председателя ЦБ. С этого момента должность директора департамента была вакантной, обязанности руководителя исполняли бывшие заместители директора Лобанов и Александр Жданов.