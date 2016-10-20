Банк «ВТБ 24» повысил ставки рублевых вкладов сроком до полугода

Банк ВТБ 24 повысил ставки рублевых вкладов для розничных клиентов сроком до полугода на 0,9–1,4% годовых. Теперь максимальная ставка рублевого непополняемого вклада, который открывается в отделении банка, составляет 8,4%. Такой доход банк начисляет по вкладам на сумму от 1,5 млн руб. сроком 91–180 дней. Ранее максимальная ставка вклада для розничных клиентов составляла 8% годовых (для сумм от 1,5 млн руб., срок – 181–394 дня). Одновременно банк снизил доходность рублевых вкладов сроком более полугода на 0,15–0,3 процентного пункта.

По словам представителя банка, «ВТБ 24» следует за конъюнктурой рынка».

11 октября Сбербанк резко повысил максимальную ставку розничных вкладов, предложив розничным клиентам юбилейный вклад сроком 175 дней со ставкой под 7,25–8% годовых в зависимости от суммы вложений.