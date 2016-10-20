ЕЦБ оставил базовую ставку на нулевом уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на октябрьском заседании не стал менять базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее на нулевом уровне. Ставка по депозитам ЕЦБ оставлена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.

Кроме того, ЕЦБ не стал менять объем программы выкупа активов, сохранив его на уровне 80 млрд евро в месяц. Программа продлится до марта 2017 г. и может быть продлена в случае необходимости.

Решения банка совпали с ожиданиями большинства аналитиков.