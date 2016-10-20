ЦБ: не решен вопрос участия бедных в новой системе накопительной пенсии

Вопрос участия россиян с низкими доходами в новой пенсионной концепции остается одним из дискуссионных, заявил зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин. Он сказал это на круглом столе в Общественной палате, передает ТАСС. По словам Чистюхина, у этой проблемы есть два возможных решения.

Одно предложение - исключить граждан с низкими доходами из этой системы, «потому что они накопят небольшие отчисления и администрирование будет дорогим». «Другая концепция - прямо противоположенная: давайте граждане с маленькими доходами фактически перестанут платить налог на доходы на какую-то сумму, а это освобождение от налога будут перечислять на формирование своей пенсии», - добавил зампред ЦБ.

По его словам, к новой пенсионной концепции возник ряд «достаточно серьезных» вопросов. Помимо участия в системе граждан с низкими доходами остается дискуссионным вопрос правового основания самой пенсионной конструкции, возможность использования коллективных договоров в рамках новой пенсионной концепции, ответственность недобросовестных работодателей.

Банк России и Минфин 23 сентября представили предложения по модернизации системы пенсионных накоплений - концепцию «индивидуального пенсионного капитала» (ИПК). Руководитель Минфина Антон Силуанов заявлял, что министерство планирует запустить новую накопительную пенсионную систему с 2018 г. Концепция предусматривает, что ИПК будет формироваться в негосударственных пенсионных фондах за счет добровольных отчислений граждан, при этом размер отчислений не будет ограничен. Предполагается, что уплаченные работником взносы будут дополняться государством через налоговый вычет и вычет из социального взноса и эти средства будут поступать на счет ИПК автоматически.

В софинансировании смогут участвовать работодатели, получая в этом случае определенные льготы. Граждане, имеющие пенсионные накопления по обязательному пенсионному страхованию, смогут перевести их в качестве взноса на счет ИПК.

Планируется, что для работающих граждан, не выразивших в переходный период своего мнения по участию в системе, индивидуальный пенсионный капитал будет формироваться автоматически. При этом в любой момент можно будет приостановить уплату взносов. Таким образом, стратегия накопления будет определяться непосредственно самим гражданином. Все средства ИПК будут собственностью гражданина, в определенных случаях ими можно будет воспользоваться до пенсии.