Драги: ставки ЕЦБ останутся низкими надолго, QE можно продлить при необходимости

Процентные ставки в еврозоне останутся на текущем уровне или ниже в течение долгого времени, заявил председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги.

Программа количественного смягчения (QE), которая заключается в выкупе банком активов на сумму 80 млрд евро в месяц, не будет свернута до марта 2017 г. или продлена после этого в случае необходимости, отметил он.

Сегодня ЕЦБ не стал менять базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее на нулевом уровне. Ставка по депозитам ЕЦБ оставлена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%. Также ЕЦБ не стал менять объем программы выкупа активов.