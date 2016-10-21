ЦБ отозвал лицензии у страховой компании и двух брокеров

Банк России отозвал лицензии у страховой компании «Инвестиции и финансы» и двух страховых брокеров, говорится в сообщении регулятора.

У СК «Инвестиции и финансы» отозвана лицензия в связи с неисполнением компанией предписания ЦБ в установленный срок. Регулятор отмечает, что из-за отзыва лицензии страховщик обязан принять в соответствии с законодательством России решение о прекращении страховой деятельности, исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям, а также осуществить передачу обязательств, принятых по договорам, или их расторжение.

Центральный банк также сегодня отозвал лицензии у страховых брокеров ООО «СБ «Русброкерконсалт» и ООО «СБ «Карго-брокер» из-за неисполнения в установленный срок предписания регулятора.