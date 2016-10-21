«Банк СГБ» был докапитализирован на 150 млн рублей

«Банк СГБ» получил субординированный заем в размере 150 млн руб., который учтен в составе капитала кредитной организации. Об этом в пятницу в пресс-релизе сообщает «Банк СГБ». Отмечается, что докапитализация осуществлена в соответствии с намеченными ранее планами владельцев банка.

«Благодаря полученной в текущем году чистой прибыли капитал банка вырос на 287 млн руб. по стандартам "Базель III" и достиг на 1 октября 2,9 млрд руб. Активы банка выросли за этот период на 20%, с 32 до 38 млрд руб.», – говорится в сообщении. «Норматив капитала H1 у банка не опускается ниже уровня 10% при минимальном значении, определенном ЦБ в 8%. С привлеченным займом банк становится еще более устойчивым, норматив H1 превысит значение 11%», – подчеркивается в пресс-релизе.

Анатолий Гавриленко, владелец группы «Алор», контролирует 65% акций «Банка СГБ», НПФ «Газфонд» владеет 35% акций банка.