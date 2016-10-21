В «Пересвете» хранилась треть средств администрации Русской православной церкви – «Интерфакс»

В банке «Пересвет» находился основной счет Московской патриархии, заявил «Интерфаксу» в пятницу источник в среде акционеров банка.

При этом он затруднился ответить на вопрос о том, какова судьба этих средств, были ли они выведены.

По словам источника, «Пересвет» был выстроен на базе Экспобанка в начале 1990-х гг. вследствие контактов руководства синодального Отдела внешних церковных связей с «Экспоцентром».

Впоследствии менеджмент банка довольно часто менялся из-за трудностей налаживания отношений с главным акционером - Церковью, рассказал собеседник агентства.

«Главной же проблемой банка сегодня стала закрытость, неумение его руководства внятно объяснить, что, как и зачем оно делает - и, следовательно, беззащитность перед негативной пиар-кампанией и неумение представить открытую, позитивную информацию», - добавил источник.

ЦБ с 21 октября назначил временную администрацию по управлению банком «Пересвет» сроком на шесть месяцев в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам.

Русская православная церковь контролирует 49,7% банка «Пересвет», 24,4% принадлежат АО «Экспоцентр» (50,8% в нем владеет Торгово-промышленная палата), глава правления и миноритарный акционер Александр Швец - 12,8% банка, Павел Панасенко через ООО «Внуково-инвест» - 1,7%.