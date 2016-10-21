Fitch улучшило прогноз по рейтингам Москвы и Санкт-Петербурга

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в пятницу изменило прогнозы изменения долгосрочных рейтингов дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах Москвы и Санкт-Петербурга, а также республик Якутия, Татарстан и Башкирия, Ленинградской, Челябинской, Новосибирской и Тюменской областей.

Данное рейтинговое действие последовало за аналогичным действием в отношении суверенных рейтингов Российской Федерации, говорится в пресс-релизе агентства.

14 октября Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) России в национальной и иностранной валютах на уровне до BBB- и изменило их прогноз с «негативного» на «стабильный».

РДЭ указанных городов и регионов были подтверждены на уровне BBB-/F3.

Рейтинги Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Тюменской области по национальной шкале подтверждены на уровне AAA(rus) со «стабильным» прогнозом, Башкирии, Якутии, Челябинской, Ленинградской и Новосибирской областей - на уровне AA-(rus) со «стабильным» прогнозом.

Проведенные рейтинговые действия также распространяются на находящиеся в обращении облигации этих городов и регионов России.