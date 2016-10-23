Банки Великобритании готовятся к выходу из страны из-за Brexit

Крупнейшие британские банки готовятся к выходу из Великобритании в первые месяцы 2017 г. на фоне растущих опасений из-за Brexit, пишет The Guardian. Мелкие банки готовы покинуть страну еще раньше – к Рождеству.

Об этом изданию заявил исполнительный директор Британской ассоциации банкиров Энтони Браун. По его мнению, «общественные и политические дебаты в данный момент ведут Великобританию в неправильном направлении».

Браун считает, что власти страны в случае запуска Brexit «создадут барьеры в торговле финансовыми услугами».

Напомним, на референдуме, который состоялся летом в Великобритании, за выход страны из ЕС проголосовали 51,9% британцев, против высказались 48,1%.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что переговоры о Brexit начнутся до марта 2017 г. На ее заявлениях британский фунт упал по отношению к доллару и евро до 30-летнего минимума.