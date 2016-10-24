Рекомендации по акциям: инвестбанки переоценили нефтяников и мобильных операторов

«Ренессанс капитал» провел переоценку компаний нефтегазового сектора:

- понизил рекомендацию по акциям «Лукойла» с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость $50 не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость акций «Татнефти» с $6 до $7, рекомендация «покупать» не изменилась.

Raiffeisenbank повысил рекомендацию по ADR МТС с «продавать» до «держать», а прогнозную стоимость – с $8,7 до $8,8.

UBS понизил прогнозную стоимость GDR «Мегафона» с $9 до $8,8, рекомендация «продавать» не изменилась.

БКС начал анализ GDR «Глобалтранса» с прогнозной стоимостью $6,3 и рекомендацией «покупать».

«Сбербанк CIB» понизил прогнозную стоимость GDR LSR Group c $5,15 до $4,9, рекомендация «покупать» не изменилась.

Deutsche Bank повысил прогнозную стоимость GDR АФК «Система» с $8,24 до $9,3, рекомендация «покупать» не изменилась.