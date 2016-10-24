ЦБ подключил банк «Пересвет» к системе платежей – СМИ

Центробанк России с 24 октября восстановил доступ к системе «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП) банку «Пересвет», подконтрольному Русской православной церкви (РПЦ), передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банковских кругах.

ЦБ с 21 октября ввел на полгода временную администрацию в банк «Пересвет». Регулятор также ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.

Доля «Финансово-хозяйственного управления Русской православной церкви (Московский патриархат)» в банке составляет 36,5%, АО «Экспоцентр» имеет долю в размере 24,4%. 13,2% акций банка находятся в собственности у ООО «Содействие», которое на 100% принадлежит РПЦ.