Акции Московской биржи слабеют на сообщениях о выходе одного из акционеров

Акции Московской биржи смотрятся слабее остальных компонентов индекса ММВБ на сообщениях о выходе одного из акционеров из капитала компании. К 19.38 мск бумаги потеряли 2,73%, стоимость обыкновенной акции составляла 112,83 руб.

«Da Vinci Capital приняла решение продавать свои акции. Московская биржа была портфельной инвестицией фонда, в сентябре еще были начаты продажи, судя по объемам, часть инвестиций была закрыта, выход неполный. Думаю, что, скорее всего, мы видим уже конец движения в котировках, но вряд ли этот объем будет выкуплен и котировки восстановятся», – сказал Reuters сотрудник отдела продаж одной из инвесткомпаний, знакомый с планами Da Vinci Capital.

Однако управляющий партнер Da Vinci Capital Олег Железко опроверг предположения о продаже акций Московской биржи.