Brent торгуется у $51,3 в ожидании новостей от ОПЕК

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent к 8.00 мск подешевели на 0,2% до $51,34 за баррель, следует из данных ICE Futures. WTI к этому времени подешевела на 6 центов до $50,46 за баррель.

По мере приближения конференции ОПЕК, намеченной на 30 ноября, цены, видимо, будут колебаться около текущих отметок, ожидая конкретных новостей о договоренностях стран ОПЕК. Сомнения в способности нефтедобывающих стран прийти к соглашению об ограничении производства продолжают давить на рынок.

Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби заявил в выходные, что его страна должна быть исключена из соглашения об ограничении добычи. Участники рынка посчитали, что это заявление, которое может свидетельствовать об изменении позиции Багдада, ставит под сомнение возможность достижения договоренности добывающих стран.