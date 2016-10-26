Замминистра финансов рассказал о возможной приватизации госпакета ВТБ

Замминистра финансов России Алексей Моисеев считает, что приватизация госпакета ВТБ из-за западных санкций может быть проведена после 2017 г. По его словам, прогнозная цена по данному пакету - 103 млрд руб.

«Мы и Минэкономразвития находимся в дискуссиях с организатором продажи, они пытаются предложить разные механизмы, пока я прямого выхода на продажу не вижу. Считаю, что базовый сценарий - лучше продавать, когда санкций не будет», - пояснил он.

«Цифра может поменяться. Та же "Башнефть" была продана на 23 млрд руб. дороже, чем она стояла у нас в планах», - отметил Моисеев.