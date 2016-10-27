Brent торгуется на уровне $50,06 за баррель

К 8.29 мск декабрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $50,06 за баррель, а цена декабрьских фьючерсов на нефть WTI в Нью-Йорке была на уровне $49,28 за баррель. Цена Brent держится в четверг на отметке около $50 после разнонаправленных колебаний. Как напоминает «Интерфакс», сначала цены выросли на данных о неожиданном снижении запасов нефти в США, а затем упали из-за сохраняющихся на рынке сомнений в способности добывающих стран восстановить баланс спроса и предложения.

Министерство энергетики США сообщило в среду, что запасы нефти в стране на минувшей неделе снизились на 553 000 баррелей. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики до того прогнозировали рост запасов на 2,1 млн баррелей. Запасы дистиллятов в США упали на 3,35 млн баррелей, бензина – на 1,96 млн баррелей. В то же время падение запасов пришлось в основном на Западное побережье, что менее значимо для ситуации на рынке в целом, отмечает агентство. Производство нефти в США вновь выросло за неделю.

«У инвесторов нет уверенности, сможет ли ОПЕК реализовать на практике свои предварительные договоренности о снижении добычи», – пишут аналитики ANZ, комментируя общее настроение на рынке.