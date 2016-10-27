ЦБ допускает расширение деятельности финансового омбудсмена на все финансовые рынки

В ближайшее время финансовый омбудсмен начнет работать на рынке автострахования, но в дальнейшем сфера его деятельности может быть распространена и на другие финансовые рынки, сказал заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Как передает ТАСС, он заявил это на уральской конференции НАУФОР. «Посмотрим, как он будет функционировать. Если будет получена положительная практика, то возможно, распространить это как обязательный элемент и на другие сегменты финансового рынка», - отметил Чистюхин.

Пока проект закона о финансовом омбудсмене предусматривает возможность введения такого института на иные рынки, кроме страхования, в добровольном порядке. Законопроект может быть рассмотрен в осеннюю сессию Госдумы, считают в ЦБ.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) считает, что заниматься защитой прав страхователей, должен действующий финансовый омбудсмен на банковском рынке Павел Медведев. Ранее Медведев заявлял ТАСС, что готов совмещать должности финансового и страхового омбудсменов.