Концерн «Бабаевский» согласовал с ФАС покупку 97% акций СК «Гута-доверие»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство кондитерского концерна «Бабаевский» о покупке 96,51% акций страховой компании «Гута-доверие», сообщается в материалах ФАС.

В июне 2015 г. ЦБ отозвал у «Гута-доверия» лицензию на осуществление страхования, связав это с добровольным отказом компании.

Из отчетности на конец 2014 г. следует, что компания входила в группу «Гута», основным ее акционером была компания «Гута-страхование».