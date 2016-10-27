IPO ФГ «Будущее» собрало 800 заявок

Около 800 отдельных заявок подано на покупку размещаемых на Московской бирже акций ФГ «Будущее», объединяющей негосударственные пенсионные фонды (НПФ) владельца O1 Group Бориса Минца. Такое заявление корреспонденту «Ведомостей» сделала управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова.

Прием заявок в рамках IPO ФГ «Будущее» проводится с 20 по 27 октября. Ценовой диапазон составляет 1060–1260 руб. за одну акцию. На 28 октября запланировано начало вторичных торгов акциями (тикер – FTRE). Ценные бумаги прошли процедуру листинга на Московской бирже и включены в котировальный список второго уровня. «ВТБ капитал» выступает эксклюзивным глобальным координатором и букраннером предложения, «Атон» – букраннером.

Ожидается, что O1 Group предложит к продаже около 20% акций. Из расчета по объявленному диапазону, O1 Group может привлечь 10,42 – 12,4 млрд руб.

Компания планирует, что общее количество размещенных акций останется неизменным в течение 180 дней после даты предложения. Отмечается, что O1 Group также планирует распространить на себя мораторий на продажу акций в течение 180 дней после даты IPO.

Объем пенсионных активов под управлением ФГ «Будущее» превышает 279 млрд руб. Число клиентов по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению – более 4,5 млн человек.