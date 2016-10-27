Курс шведской кроны упал до семилетнего минимума

Биржевой курс шведской кроны к доллару опустился до семилетнего минимума после того, как Банк Швеции (Riksbank) продлил на полгода срок действия отрицательной ключевой ставки, оставив ее на уровне -0,5% годовых.

Доллар дорожал по отношению к кроне на 1,47% до 9,0433 кроны/$. В последний раз курс доллара поднимался выше отметки в 9 крон 10 марта 2009 г.

По отношению к евро крона опускалась на 1,54% до 9,8706 кроны/евро – минимальная отметка с мая 2010 г.