Brent торгуется на уровне $50,47 за баррель

К 8.45 28 октября декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались на уровне $50,47 за баррель. Котировки декабрьских фьючерсов на WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к тому же моменту находились на уровне $49,72 за баррель. Цены на нефть стабильны после трех дней снижения на пессимизме в отношении перспектив договоренности стран ОПЕК по уровню добычи, отмечает «Интерфакс».

Иран, Ирак считают, что они не должны участвовать в соглашении, Россия согласна только на заморозку, но не на снижение производства. Шансов на эффективное соглашение все меньше, на этом фоне повышается вероятность дальнейшего снижения цен на нефть, отмечает агентство. На этой неделе в Вене пройдут очередные консультации добывающих стран для обсуждения квот на добычу нефти, и рынок ждет новых комментариев и новостей.