Сбербанк будет принимать China Union Pay

Сбербанк приступит к обслуживанию карт China Union Pay во II квартале 2017 г., сообщил «Ведомостям» представитель банка.

Ранее о начале приема карт китайской платежной системы в 2017 г. объявил «ВТБ 24».

Существующие торговые точки, обслуживаемые Сбербанком, будут переводиться на прием карт Union Pay постепенно, указывает представитель госбанка, добавляя, что для всех новых клиентов услуга будет доступна сразу.

Учитывая растущий поток гостей из Китая, банк видит устойчивый спрос на обслуживание карт Union Pay со стороны торгово-сервисных предприятий, расположенных на Дальнем Востоке, Байкале, в Москве и Санкт-Петербурге, объясняет представитель Сбербанка.

Также Сбербанк ведет переговоры с JCB о приеме карт данной платежной системы в POS-терминалах. Сеть активных POS-терминалов Сбербанка составляет около 900 000 шт.

Из данных ЦБ следует, что сейчас China Union Pay и JCB принимают «Русский стандарт», Альфа-банк, Бинбанк, Росбанк (под лицензией ОРС), Газпромбанк и другие, услуги по эквайрингу карт этих систем предлагает процессинговая компания UCS.