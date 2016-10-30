Зампред ЦБ Иванова станет советником председателя – «Интерфакс»

Зампред Банка России Надежда Иванова перейдет на должность советника председателя ЦБ, возглавляемый ею сводный экономический департамент будет расформирован, рассказали агентству «Интерфакс-АФИ» два источника, близкие к регулятору.

По словам одного из собеседников агентства, функции сводного экономического департамента будут распределены между другими подразделениями ЦБ. О новых кадровых и структурных изменениях, скорее всего, будет объявлено в ноябре.

Иванова возглавляет сводный экономический департамент с апреля 1995 г., в 2013 г. ее повысили до статуса зампреда Банка России с сохранением должности директора департамента.

С октября 2013 г. она входит в совет директоров Банка России.

Иванова курирует организацию и проведение операций по предоставлению банкам обеспеченных кредитов ЦБ в рублях и привлечению от них рублевых средств в депозиты.