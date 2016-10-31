Запрос кредитной истории будет возможен без СНИЛС – «Коммерсантъ»

Обязанность кредиторов направлять при обращении в бюро кредитных историй запросы с информацией о СНИЛС гражданина будет отменена, пишет «Коммерсантъ». Уведомление о начале разработки соответствующего законопроекта размещено на портале www.regulation.gov.ru. Он должен отменить вступление в силу нормы об обязательном предъявлении данных индивидуального лицевого счета с 1 января 2017 г.

Сейчас полной базой СНИЛС обладает только ПФР. Инициатором разработки документа был ЦБ, который пошел навстречу банкам. «Кредитные организации действительно не имеют иного ресурса получения СНИЛС, если заемщик не имеет СНИЛС или не хочет его предоставлять банку»,— рассказал изданию замминистра финансов Алексей Моисеев. Предполагалось, что банки получат сведения о СНИЛС из ПФР, но там категорически возражают. Предоставлять эти данные фонд согласен лишь по запросу гражданина, но не банка.

Зампред правления Альфа-банка Михаил Повалий рассказал о недавнем совещании в ЦБ с представителями крупнейших банков, где поднимался вопрос о СНИЛС. «Было впечатление, что регулятор нас услышал», - резюмировал банкир. Банк России, не обладающий законодательной инициативой, поддержал законопроект об отмене нормы с 1 января 2017 г., отметили в пресс-службе ЦБ.