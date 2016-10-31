Зампред Банка России Надежда Иванова покинет свой пост

Зампред Банка России Надежда Иванова покидает свой пост и переходит на должность советника председателя ЦБ, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

«Мы подтверждаем, что действительно она уходит с поста зампреда ЦБ, переходит в статус советника. О перераспределении функционала мы сообщим позднее», – отметили в пресс-службе регулятора.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что Банк России принял решение ликвидировать сводный экономический департамент, а вместе с его расформированием поста зампреда ЦБ лишится его глава Надежда Иванова, проработавшая в структурах ЦБ более 40 лет.

Иванова возглавляла сводный экономический департамент с апреля 1995 г., в 2013 г. ее повысили до статуса зампреда Банка России с сохранением должности директора департамента. С октября 2013 г. она входит в совет директоров Банка России.

Предполагается, что функции сводного экономического департамента будут перераспределены между другими департаментами в рамках новой структуры регулятора.