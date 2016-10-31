Группа ВТБ продала непрофильные активы Банка Москвы на 74 млрд рублей за 5 лет

Группа ВТБ за пять лет продала непрофильные активы Банка Москвы (сейчас БМ-банк) на 74 млрд руб., говорится в пресс-релизе ВТБ.

Там указывается, что группа за пять лет урегулировала проблемную задолженность Банка Москвы на сумму около 200 млрд руб.

Так, с начала мая 2011 г. до настоящего времени были реализованы активы на общую сумму около 74 млрд руб. Среди них – бизнес группы «Инвестлеспром», мусорный холдинг, бассейн «Чайка», активы агрохолдинга «Терра-инвест», некоторые активы алкогольного холдинга ММВЗ, ряд девелоперских активов и объектов недвижимости Банка Москвы.

Остальная сумма – около 126 млрд руб. – возврат задолженности по проблемным кредитам в результате индивидуальной работы с каждым заемщиком.

В результате группа досрочно возвратила АСВ более 26,3 млрд руб. из займа, предоставленного Банку Москвы. Такую же цифру ВТБ давал в мае 2016 г.

В планах БМ-банка (правопреемника Банка Москвы) продать «Мосгорломбард», 11 гостиниц в Москве и четырехкомнатную квартиру в доме Кальмеера на Поварской улице, где в разное время жили поэтесса Белла Ахмадулина вместе с мужем, театральным художником Борисом Мессерером, и актер Александр Кайдановский.