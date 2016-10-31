Минстрой попросит ЦБ проверить страховщиков на демпинг

Минстрой готовит обращение в Банк России с просьбой проверить страховые компании, работающие на строительном рынке, сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

Он отметил, что в связи с созданием государственного компенсационного фонда долевого строительства страховые компании «в несколько пожарном порядке набирают себе инвестиционный портфель, демпингуя на рынке».

Как пояснил Мень, эти действия вызывают опасения у Минстроя в связи с тем, что при наступлении страхового случая нет гарантии страховой выплаты.

Министр также напомнил, что с 1 января 2017 г. на строительном рынке заработает Государственный компенсационный фонд, который будет являться альтернативой схеме страхования.