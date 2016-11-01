Количество банков в России все еще избыточно – Fitch

Количество банков в России остается избыточным даже после расчистки банковского сектора регулятором, считает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Дмитрий Васильев.

«В России очень много банков. Мы пишем, что их около 600 по состоянию на сейчас, но если бы мы этот замер провели несколько лет назад, их было бы больше тысячи», - сказал Васильев на конференции, организованной Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

По словам аналитика Fitch, в других странах, сопоставимых с Россией по численности населения и уровню ВВП, показатель 4-5 банков на миллион населения практически не встречается. В России же этот показатель больше. Аналогичное число банков на миллион населения встречается в странах Восточной Европы, но там другой объем ВВП.

«Банков все еще много. ЦБ эту проблему понимает, осуществляется чистка банковского сектора, и консолидационные процессы еще идут. Однако, как мы понимаем, пока что эти консолидационные процессы не затрагивают самые маленькие банки, за пределами топ-100, поэтому этот процесс еще может затянуться на какое-то время», - отметил Васильев.

По его словам, небольшие банки часто занимаются непрозрачной деятельностью. "Всё, что за пределами первой сотни, - это зона для потенциальной чистки банковского сектора, за редчайшим исключением. В какие сроки, как быстро и как скоро ЦБ туда доберется, мы оценивать не беремся, будем следить за развитием ситуации", - отметил представитель Fitch.