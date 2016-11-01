Банк России выдал «дочке» Сбербанка лицензию на перестрахование

Банк России выдал ООО «СК "Сбербанк страхование"» лицензию на осуществление перестрахования, говорится в сообщении ЦБ.

Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакса», дочерняя компания Сбербанка России - «Сбербанк страхование» - 22 июля текущего года зарегистрировала новый уставный капитал в размере 480 млн руб. До этого уставный капитала «Сбербанк страхования» составлял 140 млн руб.

Ранее в компании «Интерфаксу» пояснили, что уставный капитал был увеличен, в том числе, «для расширения возможностей спектра деятельности ООО "СК "Сбербанк страхование"».

В настоящее время по закону заниматься перестраховочной деятельностью могут компании, уставный капитал которых составляет не менее 480 млн руб.

Кроме того, ЦБ принял решение выдать лицензию на обязательное автострахование (ОСАГО) ООО «СК "Диамант"» (Москва). СК основана в 1993 г., согласно информации на сайте компании, «Диамант» осуществляет страхование от несчастных случаев, имущества, грузов, автострахование (каско).