Бывшего председателя правления банка "Интеркоммерц" подозревают в мошенничестве на 4 млрд рублей

Следственный комитет России (СК) возбудил дело в отношении бывшего председателя правления банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского по подозрению в мошенничестве почти на 4 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В сообщении отмечается, что дело было возбуждено по результатам проверки обращения председателя Центрального банка России.

По версии следствия, с 21 по 25 января 2016 г. Бугаевский списал на счета подконтрольных ему и его соучастникам иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей банку «Интеркоммерц», более 45 млн евро (более 3,9 млрд руб.). ЦБ в связи с неисполнением банком федеральных законов отозвал у «Интеркоммерца» (63-е место по активам в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» по итогам 2015 г.) лицензию, и в апреле 2016 г. решением Арбитражного суда города Москвы он был признан банкротом.

Отмечается также, что местонахождение Бугаевского до сих пор не установлено. Он объявлен в розыске.

Ранее сообщалось, что представители Центробанка и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) установили факты масштабного вывода активов из банка «Интеркоммерц», осуществленного в том числе в период наличия проблем с платежеспособностью