Индекс S&P 500 впервые за пять лет снижался семь торгов подряд

Американские фондовые индексы Standard & Poor's 500 и NASDAQ Composite в среду снизились по итогам седьмой торговой сессии подряд на фоне сохранения процентных ставок Федеральной резервной системой, а также усиления неопределенности в отношении будущего президента США, сообщает MarketWatch.

Для S&P 500 данный период спада стал самым длительным с 25 ноября 2011 г., для NASDAQ – с апреля этого года. Dow Jones Industrial Average завершил день ниже отметки в 18 000 пунктов впервые с июля.

Федрезерв ожидаемо оставил базовую ставку в целевом диапазоне 0,25–0,5% годовых. В результате средняя оценка рынком вероятности подъема ставок на последнем в этом году заседании ФРС выросла почти до 80% с 70% во вторник.

За неделю до выборов опрос общественного мнения в США указал на незначительное преимущество кандидата на пост президента от республиканцев Дональда Трампа перед его соперницей Хиллари Клинтон, представляющей демократическую партию.

«Очевидно, что опасения по поводу политики затмевают все, включая экономические данные и ставку ФРС, – говорит руководитель отдела по торговле акциями Themis Trading Джо Салуцци. – Рынки думали, что они знают, каким будет исход президентских выборов, но тут их ошарашили результаты последних опросов, поставившие все с ног на голову».

Все 11 отраслевых групп S&P 500 снизились по итогам торгов в среду, наиболее сильно просел сектор недвижимости.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду уменьшился на 77,46 пункта (0,43%) до 17959,64 пункта.

Standard & Poor's 500 по итогам торгов опустился на 13,78 пункта (0,65%), составив 2097,94 пункта.

Значение NASDAQ Composite за день снизилось на 48,01 пункта (0,93%) до 5105,57 пункта.