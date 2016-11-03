Украина разрешила российским банкам докапитализировать украинские «дочки»

Национальный банк Украины (НБУ) в обновленном порядке применения санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 16 сентября 2016 г. разрешает докапитализацию подсанкционных дочерних банков. Как говорится в сообщении регулятора, соответствующие изменения в постановление правления НБУ вступают в силу с 3 ноября.

Согласно документу, НБУ запрещает банкам перечислять средства на счета подсанкционных лиц и на открытые в подсанкционных учреждениях собственные счета украинских банков, за исключением операций с целью докапитализации дочерних банков. Это позволит предотвратить их уход с украинского рынка, в результате которого могла бы возрасти нагрузка на Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Указ президента Украины Петра Порошенко, которым вводится в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 16 сентября 2016 г. «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер», вступил в силу 31 октября 2016 г. Порошенко заявил о продолжении применения ограничений и расширения санкционного списка к российским компаниям и физическим лицам, причастных тем или иным образом к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины.

На Украине работают дочерние банки Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка (Проминвестбанк). Ранее сообщалось, что в конце октября «БМ банк» (Киев, входит в группу ВТБ) не смог разместить допэмиссию акций для увеличения уставного капитала. Президент ВТБ Андрей Костин в начале сентября заявил, что «БМ банк» может закрыться в ближайшее время.