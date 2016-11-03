ЦБ Египта вводит плавающий курс национальной валюты

Центробанк Египта вводит плавающий курс национальной валюты, чтобы поддержать экономику и эффективно бороться с «черным рынком», говорится в заявлении регулятора.

«Для подтверждения доверия к национальной экономике Египта и упорядочивания хождения иностранной валюты Центральный банк решил принять ряд мер, включающих либерализацию курса иностранной валюты», - говорится в документе. Центробанк также подчеркнул, что эта мера проводится в рамках утвержденных экономических реформ.

Введение плавающего курса доллара было одним из условий МВФ для выделения Египту кредита.

Кроме того, Центробанк Египта продаст на торгах в четверг $100 млн. Об этом сообщает агентство «Аль-Айн» со ссылкой на представителей Центробанка.