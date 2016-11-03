ЦБ выявил признаки вывода активов у трех лишившихся лицензий банков

ЦБ России выявил признаки вывода активов в Промрегионбанке, Мострансбанке, банке «Кредит-Москва», направил информацию о сомнительных операциях в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет, говорится в сообщениях Банка России.

Так, Промрегионбанк перед отзывом лицензии провел операции по выводу активов, в том числе в нарушение предписания Банка России, путем предоставления заведомо невозвратных кредитов юрлицам, замены ликвидной ссудной задолженности на права требований к компании с сомнительной платежеспособностью, приобретения неликвидных ценных бумаг на общую сумму более 5,4 млрд руб.

В Мострансбанке выявлены факты вывода активов на общую сумму порядка 2 млрд руб. через расчетные счета подконтрольных и связанных с бывшим руководством и собственниками банка компаний, а также путем выдачи кредитов заемщикам с сомнительной платежеспособностью.

В банке «Кредит-Москва» выявлены операции, осуществленные бывшим руководством и собственниками банка, имеющие признаки вывода ликвидных активов путем переуступки прав требования по кредитным договорам в объеме более 1,8 млрд руб., а также путем отчуждения принадлежащих банку объектов недвижимости. Кроме того, перед отзывом лицензии банк приобрел ценные бумаги организаций с сомнительной платежеспособностью на сумму более 4,3 млрд руб.

ЦБ отмечает, что временная администрация и в Промрегионбанке, и в банке «Кредит-Москва» с первого дня осуществления своих функций столкнулась с фактами серьезного воспрепятствования своей деятельности.

Бывшее руководство Промрегионбанка не передало временной администрации оригиналы кредитных договоров на общую сумму 2,6 млрд руб., а также договоры уступки прав требований. По оценке ЦБ, стоимость активов Промрегионбанка не превышает 1,9 млрд руб. при величине обязательств перед кредиторами в размере 7 млрд руб., при этом вклады физических лиц составляют 3,7 млрд руб.

Бывшее руководство и собственники банка «Кредит-Москва» не передали временной администрации оригиналы кредитных договоров на сумму более 640 млн руб. Стоимость активов банка не превышает 804 млн руб. при обязательствах в размере 6,4 млрд руб., в том числе перед физическими лицами - 5,2 млрд руб.

Стоимость активов Мострансбанка составляет 0,21 млрд руб. против 3 млрд руб. обязательств, из которых 2,3 млрд руб. приходится на вклады физлиц.