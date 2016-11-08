Генбанк закроет половину офисов в Крыму из-за окончания курортного сезона

Лидер по числу отделений в Крыму Генбанк намерен приостановить работу более чем 100 офисов на полуострове из 206, пишет «Коммерсантъ». В пресс-релизе организации это решение связано с оптимизацией структуры бизнеса. Банк объяснил, что в связи с закрытием курортного сезона будут закрыты точки, которые в основном обслуживают туристический сектор.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что сезонность обычно не влияет на число отделений банков. «Работа операционных офисов РНКБ никак не зависит от сезонной специфики региона, проводить оптимизацию в связи с окончанием курортного сезона банк не планирует», – заявил сотрудник пресс-службы основного конкурента Генбанка в Крыму.

Ранее Генбанк планировал объединиться с принадлежащим властям Крыма банком ЧБРР и даже подарил властям Крыма и Севастополя в совокупности 50% своих акций, напоминает «Коммерсантъ». Предполагалось, что Республика Крым получит контроль в объединенном банке, который станет опорным для властей региона. В начале октября стало известно, что сделка не состоялась, и решение Генбанка газета связывает с этим обстоятельством.

Всего в Крыму на 1 сентября 2016 г. работало 533 банковских отделения. Если Генбанк закроет 100 своих, их общая численность в регионе сократится почти на одну пятую. Как это отразится на населении, эксперты сказать не могут.